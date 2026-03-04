English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Health
  • ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚರ್ಮ ಸಮೇತ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ..? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ..

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚರ್ಮ ಸಮೇತ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ..? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ..

Chicken with skin vs Without skin : ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಚರ್ಮ ಸಮೇತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಚರ್ಮವಿಲ್ಲ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 4, 2026, 06:57 PM IST
    • ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಚರ್ಮ ಸಮೇತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ..
    • ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
    • ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚರ್ಮ ಸಮೇತ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ..? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ..

Health tips : ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..  

ಹೌದು.. ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಚರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಬಣ್ಣ ಹಾಕದೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಾಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಚರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಮ ಸಹಿತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಈ ಜನರ ನಡುವೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಹೋದರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ!

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.. ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chicken Skin benefits is chicken skin healthy chicken skin chicken skin nutrition eating chicken skin myths

