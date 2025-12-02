English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ, ಬಿಟ್ಟರೇ ಬಿಡಿ.. ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ.. ಒಂದು ಕಪ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್‌ ಟೀನೋ, ಕಾಫಿನೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಟೀ, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಬಿದ್ದರೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂಡೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 2, 2025, 05:58 PM IST
ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ, ಬಿಟ್ಟರೇ ಬಿಡಿ.. ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ.. ಒಂದು ಕಪ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?
ಕೃಪೆ; ಮೆಟಾ ಎಐ

ಮೊದಲೇ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ. ಒಂದು ಕಪ್‌ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕರೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕಾಫಿ, ಲೆಮೆನ್‌ ಕಾಫಿ, ಕೋಲ್ಡ್‌ ಕಾಫಿ, ಕೋಲ್ಡ್‌ ಕಾಫಿ, ತಂದೂರಿ ಕಾಫಿ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿ ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಅಂತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದೀಗ ಈ ಚೀನಾದವರು ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟಿನ್‌, ಮಿನರಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತವಂತೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಾಹಲಯವೊಂದು ಈ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವ ಜನರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಮೀಲ್‌ವಾರ್ಮ್‌ (Mealworm) ಹುಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ತಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಫಿ ಚೀನಾದ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ..!

ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಯ ಬೆಲೆ 45 ಯುವಾನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 570 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್‌ ಕೊಂಚ ಉಳಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೂನ್‌ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಿರಳೆ ಪುಡಿ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೀಲ್‌ವಾರ್ಮ್‌ (Mealworm) ಹುಳಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನು ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌.. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೀರೋಯಿನ್‌, ಏನಂದ್ರು?

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

