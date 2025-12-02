ಮೊದಲೇ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ. ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕರೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ, ಲೆಮೆನ್ ಕಾಫಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ, ತಂದೂರಿ ಕಾಫಿ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದೀಗ ಈ ಚೀನಾದವರು ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತವಂತೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಾಹಲಯವೊಂದು ಈ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವ ಜನರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಮೀಲ್ವಾರ್ಮ್ (Mealworm) ಹುಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ತಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಫಿ ಚೀನಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಯ ಬೆಲೆ 45 ಯುವಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 570 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಉಳಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೂನ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಿರಳೆ ಪುಡಿ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೀಲ್ವಾರ್ಮ್ (Mealworm) ಹುಳಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನು ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ.
