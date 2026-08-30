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ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ!

citron or rough lemon benefits: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಏನೆಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 30, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:35 PM IST
ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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