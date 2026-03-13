English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Clay Pot Water: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.    

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 13, 2026, 05:34 PM IST
  • ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಹ ಆಗ್ತಿದ್ದೇಯಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ನೀರು ಕುಡಿರಿ
  • ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿ

Trending Photos

ಡಾಲರ್ ಏರಿಳಿತದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
camera icon5
Gold price today
ಡಾಲರ್ ಏರಿಳಿತದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
ತೆಂಗಿನನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Clay Pot Water: ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಶೀತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೀತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಂಟಲು ಅಂತಹ ಶೀತವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಮಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶೀತಲವಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಅನೇಕ ಖನಿಜ ಲವಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳೇ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ! ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌..

ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರು ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಸಿರು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌, ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Clay Pot WaterClay Pot Water health tipsclay pot water benefitsSummersummer articles

Trending News