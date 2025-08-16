ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೀಟದ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್‌ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.. ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ರಿವಿಲ್‌ ಆಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

Cockroach milk: ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲು ಎಂಬುವುದು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಲು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಲು ಒಂದು ಕೀಟದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೀಟದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ ಜಿರಳೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಇನ್ನೂ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮರಿ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಳದಿ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಯಾರಿಸಲು 100 ಜಿರಳೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಈ ಹಾಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
