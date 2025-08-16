English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೀಟದ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್‌ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.. ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ರಿವಿಲ್‌ ಆಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

Cockroach milk: ಈ ಕೀಟದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 16, 2025, 11:07 AM IST
  • ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲು ಎಂಬುವುದು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
  • ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
  • ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್
camera icon7
Commuted Pension
ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್
ಶನಿ ಬುಧನಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ..
camera icon7
Navpancham rajyog
ಶನಿ ಬುಧನಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ..
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
camera icon6
scheme for journalists
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?
camera icon10
Central government employees
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?
ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೀಟದ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್‌ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.. ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ರಿವಿಲ್‌ ಆಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

Cockroach milk: ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲು ಎಂಬುವುದು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಲು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಲು ಒಂದು ಕೀಟದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೀಟದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಒಂದು ವಾರ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ.

ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ  ಜಿರಳೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಇನ್ನೂ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮರಿ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಳದಿ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಯಾರಿಸಲು 100 ಜಿರಳೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಈ ಹಾಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ವಿಕ್‌ ವೇಟ್‌ ಲಾಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸಿ : ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Cockroach milk rateCockroach milk price per kgCockroach milk rate per litreCockroach Milk BenefitsCockroach milk vs cow milk

Trending News