/ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಕಪ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ!

Coffee Health Benefits: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅನೇಕರ ದಿನಚರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Ageing Research Reviews ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಾವಧಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿತವಾದ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಸರಾಸರಿ 2 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು healthspan ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ healthspan ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಅವಧಿ.
85 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ 85 ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯೋಸಹಜ ದುರ್ಬಲತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಫಿ?
ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಉತ್ತಮ healthspan ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮರಣ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಫಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆತಂಕ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಗೆ?
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಫೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಜೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಂತಹ polyphenols ಇವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯದ ಅಸಮತೋಲನವು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ?
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮರಣದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೆನಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು frailty ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಗೂ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಕಾಫಿಯೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ಕಾಫಿ ಇದೇನಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಫಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ?
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ healthspanನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ “ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದ ನಿಖರವಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ healthspan ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ 2 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಫಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)