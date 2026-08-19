/ತಣ್ಣೀರು vs ಬಿಸಿನೀರು: ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ?

Cold Shower vs Hot Shower: ಸ್ನಾನ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದೇಹವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವೂ ದೇಹದ ಅನುಭವ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರಾಮ, ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಏಕೆ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು. ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ದೇಹದ ನರಮಂಡಲವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಮತ್ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚುರುಕುತನದ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರದ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಣ್ಣೀರು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನ ಬಿಸಿನೀರಿನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವವರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದ ನೀರು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ?
ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ದಣಿವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಸಹಜ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಣಿದಿರುವಾಗ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಬಿಸಿನೀರು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40–42.5°C ತಾಪಮಾನದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಲಗುವ 1–2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದು ನಿದ್ರೆಗೆ ದೇಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದವರಿಗೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ನಾನ ಒಂದು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು?
ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರಾಮ ನೀಡಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಆವಿ ಮೂಗಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಫವನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ತಣ್ಣೀರಾ? ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಾ?
ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚುರುಕುತನ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಜೆ ದೇಹದ ದಣಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿಗಿಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದ ನೀರು ದೈನಂದಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಚರ್ಮವನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಶವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?
ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ‘ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಶವರ್’ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಇಂತಹ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಣತನ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ಕೆಲವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚುರುಕುತನಕ್ಕಾಗಿ ತಣ್ಣೀರು, ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೃದಯ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)