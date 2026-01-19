ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ

Coriander seeds water
: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸೋಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
* ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್
* ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು
* ಫೈಬರ್
* ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು
* ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ
* ಕಬ್ಬಿಣ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು .
* ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
* ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಉಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ, 2 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
* ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
* ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ 15 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
* ನೀವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನಿಸಬಹುದು.
* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಕುಡಿಯಬಾರದು.
* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು 1 ಟೀ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ಸೋಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
