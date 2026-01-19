English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೇವನೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 19, 2026, 09:29 AM IST
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
  • ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ & ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ=
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ

Coriander seeds water

: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸೋಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ? ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಡೇಂಜರ್‌..!

* ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್
* ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು
* ಫೈಬರ್
* ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು
* ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ
* ಕಬ್ಬಿಣ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು .

* ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

* ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಉಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ, 2 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

* ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

* ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ 15 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 80% ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ತರಕಾರಿ! ಮಾರಕ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವ ಸಂಜೀವಿನಿ..

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ 

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ನೀವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನಿಸಬಹುದು.
* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಕುಡಿಯಬಾರದು.
* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ 

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು 1 ಟೀ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ಸೋಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

