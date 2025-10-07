ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ! ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ

Cough syrup advice : ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥೋರ್ಫಾನ್, ಫಿನೈಲ್ಫ್ರಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಔಷಧ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಷಧಾಲಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
1- ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥೋರ್ಫಾನ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಂತರ ಔಷಧಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.. ನೇರವಾಗಿ ಔಷಧಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
ಪರಿಣಾಮಗಳು : ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಪ್ಪಾದ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾರಕವೂ ಆಗಬಹುದು. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧದ ಕೆಮ್ಮುಗಳಿವೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವೇ ಸಿರಪ್ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.