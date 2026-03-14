ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರವವರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ನಿಮಗಿದು ವಿಷ

Health tips : ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಿಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯವನ್ನು 20% ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ. ಆದರೆ, ಮೊಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?
1. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 'ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ': ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು 'ಸಿರೊಟೋನಿನ್' ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ : ಮೊಸರು ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
4. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಲ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಮೊಸರು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
5. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು..? : ಮೊಸರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವ ಜನರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಕೀಲು ನೋವು: ಮೊಸರು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಆಸ್ತಮಾ/ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕಫ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ: ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸದಿರುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ತೀವ್ರ ಆಮ್ಲೀಯತೆ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.