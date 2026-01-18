Curd Storage Tips: ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹವು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮೊಸರನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೌದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ! ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೂ ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲ..
ಮೊಸರನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮೊಸರು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಸರನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನೀವು ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಮೊಸರನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮೊಸರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ ಡೇಂಜರ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ...
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೊಸರನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಶೀತದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಸರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)