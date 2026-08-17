/ಮೊಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

Diabetec Control tips : ಮಧುಮೇಹದ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ತೋರಿದರೂ ಈ ರೋಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು,ರೋಗಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.ರೋಗಿಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಸೇವನೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕಪ್ ಆದರೂ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಕರಗಬಲ್ಲ ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಯೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯೆ ನೀರು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮೆಂತ್ಯೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
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