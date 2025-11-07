ಮೊಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಊಟದ ನಂತರ ತಿಂದರೆ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ! ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ

Jaggery And Curd Health Benefits: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ಆಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾತ-ಪಿತ್ತ-ಕಫವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವುದು ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸೇವನೆಯು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸೇವನೆಯು ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
