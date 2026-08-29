Cutting sugar for a month helps keep your energy: ನಿತ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೇ ತಯಾರು ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರ, ತಿನಿಸು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹಂಬಲ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಸಿಹಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಹಂಬಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ತಿನಿಸನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಅನಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಹಲ್ಲು ಹುಳು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ತಿನಿಸು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸಿರಪ್, ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರಬಹುದು ಅರಿಯಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.