English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಾರಣ: ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್..!

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಾರಣ: ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್..!

ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 28, 2026, 03:25 PM IST
  • ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ
  • ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ
  • ಅತಿಯಾದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
camera icon6
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
camera icon6
GOLD RATES
ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
ಗುರು ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
camera icon12
Gajakesari Yoga
ಗುರು ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಗಳೇ ʻಚಿನ್ನʼ! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೀನಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ..
camera icon5
Why China Buying Pakistani Donkey
ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಗಳೇ ʻಚಿನ್ನʼ! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೀನಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ..
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಾರಣ: ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್..!

Add Zee News as a Preferred Source

Liver damage symptoms

: ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ನಂಬಲಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದಲೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ವ್ಯಾಯಾಮ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಮಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಸ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಹಸಿರು ಚಹಾ, ಬ್ಲೂ ಕಾಫಿ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿರು ಚಹಾ, ಬ್ಲೂ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ‌ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್: ಇಂದು ಅನೇಕರು ಹೊರಗೆ ಸಿಗುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಇದನ್ನ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ...

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಾಹಾರ: ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Liver HealthLiver Damage SymptomsLiver DamageHealth Tipsdaily habits that can damage your liver

Trending News