Dandruff Home Remedies: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು (Dandruff) ಕೂಡ ಒಂದು. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು, ಕೂದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತುರಿಕೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಚರ್ಮದ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ತಲೆಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (ಫಂಗಸ್) ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಯೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತಲೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ತಲೆಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
1. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಿರಿ
ವಾರಕ್ಕೆ 2–3 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ-ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
2. ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿಸಿ
ಕೂದಲು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
3. ತಲೆಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ಬೆವರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ತಲೆಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
4. ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ
ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
5. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
1.ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್: ತಲೆಚರ್ಮಕ್ಕೆ 20–30 ನಿಮಿಷ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
2. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್: ಕೆಲವು ಹನಿಗಳ ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
3. ಮೊಸರು: ಮೊಸರನ್ನು ತಲೆಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಲೆಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಆರಾಮ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹಲವು ವಾರಗಳಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ನೋವು, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ