Period Problems: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 1, 2026, 09:22 AM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು 'ಮಾರ್ಚ್ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ತಡವಾದ ಋತುಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

1. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ದಿನಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2-3 ದಿನಗಳು ತಡವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭ್ರಮೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

2. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ - ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

3. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು - ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಿಂಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಗುರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳಿನ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಭಾಗವು ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.

4. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ - ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಋತುಚಕ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (NIH) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ದೇಹದ 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್' ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬದಲಾದಾಗ, ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ 10 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

Delayed Periods in MarchStress and Menstrual CycleHormonal Changes in WomenMenstrual Health Research Studyಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ವಿಳಂಬ: ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಗಳು

