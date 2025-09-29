English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಮೃತದಂತೆ: ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ...

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 29, 2025, 04:38 PM IST
  • ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ & ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ

Trending Photos

ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್‌! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
camera icon7
actor vijay rally
ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್‌! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ವೀನ್‌.. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಈಕೆ
camera icon6
ARCHANA PURAN SINGH
ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ವೀನ್‌.. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಈಕೆ
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಮೃತದಂತೆ: ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ...

Desi Ghee benefits: ತುಪ್ಪವು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯೌವನದಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದೇಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಿಂಡಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಮದ್ದು!

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

1 ಚಮಚ ಹರನ್ ಪುಡಿಯನ್ನ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರಿಗೆ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ...

ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಚಮಚ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀವು ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Desi Ghee benefitsNatural Remedy GheeAyurveda HealingGhee For Glow NaturallyGhee For Digestive Health

Trending News