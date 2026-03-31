ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಈ ಹಣ್ಣು! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್..‌

Pineapple Fruit: ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅನಾನಸ್ ಅಥವಾ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಅದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನಾನಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ಬ್ರೋಮೆಲಿನ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನಾನಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾನಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅನಾನಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI). ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಜಿಐ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ GI ಎಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ.
ಅನಾನಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಜಿಐ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮಧ್ಯಮ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾನಸ್ನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು. ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನಸ್ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅನಾನಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ತಿನ್ನಬಹುದು.. ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.