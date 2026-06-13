Blood sugar control food : ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಅವು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..?
ಬಿಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಈ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ನಿಯಮಿತ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯ: ನಾರಿನಂಶ (ಫೈಬರ್) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ, ಬಟಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕೈಕುಟ್ಟಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು: ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು (ಮಿಲೆಟ್ಸ್) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಅಂಬಲಿಯಂತೆ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಿಗಿಂತ ನೇರ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ : ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಲು ಅಥವಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು (ಜ್ಯೂಸ್) ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೃತಕ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಪರೋಟಾ, ಪಫ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಡ್ಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಕರಿದ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು : ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ವಡೆ, ಸಮೋಸಾ, ಪಕೋಡಗಳಂತಹ ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ (ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ) ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಕೈಬಿಡಿ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕೃತಕ, ಕರಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.