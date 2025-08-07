English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು..! ಸಂಶಯಬೇಡ

Diabetic friendly fruits : ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯೂ ಒಂದು.. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 7, 2025, 07:17 PM IST
    • ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಮುಖ್ಯ
    • ಯಾವ ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ತಲೆ ಕೊರೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
    • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.

Diabetes control foods : ಸೇಬುಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು. ಅವು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವು ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆಮ್ಲೀಯ ಕಿತ್ತಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೇರಲವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ್ಣು ಆವಕಾಡೊ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)

