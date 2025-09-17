ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

Diabetes
Home remedies: ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳು ಎರಡೂ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಡಿಯು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಚಿರತಾ (ಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯ) ಮತ್ತು ಕುಟಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪುಡಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)