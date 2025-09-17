English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಚಿರತಾ (ಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯ) ಮತ್ತು ಕುಟಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 17, 2025, 10:41 AM IST
  • ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ
  • ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

Diabetes

 Home remedies: ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳು ಎರಡೂ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಡಿಯು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳಿವು!

ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಚಿರತಾ (ಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯ) ಮತ್ತು ಕುಟಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ 1ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಬೀಜ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮಧುಮೇಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪುಡಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

