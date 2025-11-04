ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..!

ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲುನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೋತೆಗೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರಾಗಲು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಸ್..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರʼ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತೆ.ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಕೂಡಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 22% ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯ ಕೋಶಗಳಿಗ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "50 ಕೆಜಿಯ ತೂಕ ನನ್ನಿಂದ ತಾಳಲಾಗಿಲ್ಲ.. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು" ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್
ಚಳಿಗಾಲವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಪಿಸಲು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಾರವಿಡೀ ಪ್ರತಿದಿನ 20-25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು 60% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಮುದ್ರಾಸನದಂತಹ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ, ಹೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.