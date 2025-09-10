English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..! ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

health tips :ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರಾದರೆ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 06:09 PM IST
  • ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗೀನುಗಳು. ಅಂದರೆ, ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
  • ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಹ ಸಹಜ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..! ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

hairfall : ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ – ಏಕೆ ಗಂಡಸರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಆನುವಂಶಿಕತೆ.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗೀನುಗಳು. ಅಂದರೆ, ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬೋಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ..? ಮಹಿಳೆಯರೇ..ಇದು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ.

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ –
ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಅನಿಮಿಯಾ)
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವವರ ಇತಿಹಾಸ
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಕೂದಿಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೂ ಕಾರಣ
ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಕೂದಲನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೇರಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸುವುದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:

ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಹ ಸಹಜ.
ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಕೂದಲು ಕಾಪಾಡಲು ಮುಖ್ಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುವ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 

