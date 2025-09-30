English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Thyroid Problems:  ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥೈರಾಯಿಡ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 30, 2025, 09:53 AM IST
  • ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
  • ಆದಾಗ್ಯೂ,ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Thyroid Control Diet: ಥೈರಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು 
ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿಸುವ ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು  ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ನಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಲಿಕೆಯಾಗುವುದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಗಂಟಲು ಗುಳ್ಳೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್‌ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು:
* ಐಯೊಡಿನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು: 
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಐಯೋಡಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಐಯೋಡಿನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮ್ಯಾಕರೆಲ್, ಟ್ಯೂನಾ ಫಿಶ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಐಯೋಡಿನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

* ಸೆಲೇನಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್: 
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಎಂಜೈಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಲೇನಿಯಂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ಸನ್‌ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

* ಜಿಂಕ್‌ ಫುಡ್ಸ್: 
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

* ಒಮೆಗಾ-3
ಒಮೆಗಾ-3 ಆಹಾರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಎಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ. 

* ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣುಗಳು: 
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಸೇಬು, ಬೇರ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Sugarless ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳಿವು

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ThyroidHome Remedies For Thyroid ProblemsFoods For Thyroid ControlFoods That Produce Thyroid GlandHealth Tips

Trending News