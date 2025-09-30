ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Thyroid Control Diet: ಥೈರಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು
ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಸುವ ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ನಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಲಿಕೆಯಾಗುವುದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಗಂಟಲು ಗುಳ್ಳೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು:
* ಐಯೊಡಿನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು:
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಐಯೋಡಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಐಯೋಡಿನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮ್ಯಾಕರೆಲ್, ಟ್ಯೂನಾ ಫಿಶ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಐಯೋಡಿನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
* ಸೆಲೇನಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್:
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಎಂಜೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಲೇನಿಯಂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
* ಜಿಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್:
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
* ಒಮೆಗಾ-3
ಒಮೆಗಾ-3 ಆಹಾರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಎಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ.
* ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣುಗಳು:
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಸೇಬು, ಬೇರ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿ.
