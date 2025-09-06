ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ..

mobile use in toilet: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವಾಗ, ಎದ್ದಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವೀಡಿಯೊ, ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವವರಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬರುವ ಅಪಾಯ 46% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ಬೆತ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡೀಕನೆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 125 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 66% ಜನರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದು, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸದವರಲ್ಲಿ 38% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದವರಲ್ಲಿ 51% ಮಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ದೇಹದ ತೂಕ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶೌಚದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯೇ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಈ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕುಶನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಶನ್ಗಳನ್ನು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಬಾರದು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.