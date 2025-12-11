English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..!

ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..!

ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಕರಿದ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬಸ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:22 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೈದಾ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತವೆ
  • ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ಭಾರತೀಯರ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಿಯ ಪಾನೀಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ತಿಂಡಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಸತ್ಯ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಟೀಷಿಯನ್ ಆಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಗೀತಿಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಿ..!

ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು (ಸಮೋಸಾ, ಪಕೋಡಾ, ವಡಾ ಇತ್ಯಾದಿ)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅವಕಾಶ

ಕಬ್ಬಿಣ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳು (ಪಾಲಕ್, ಕಡಲೆ, ರಾಜ್ಮಾ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ)
ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಜೊತೆಗಿನ ಪರೋಟಾ
ಚಹಾ ಬಿಸಿ ಸ್ವಭಾವದ್ದು, ಮೊಸರು ಶೀತ ಸ್ವಭಾವದ್ದು. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೈದಾ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಠಾತ್ ಏರಿಸಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯದ ಕುರಿತು RBIನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನದು?

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂಡೆ ಒಂಡೆ ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್, ಮೂಂಗ್ ಚಿಲಾ, ಇಡ್ಲಿ, ಪೋಹಾ, ಒಗ್ಗರಣೆ, ಆಪಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ೧-೨ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕವೇ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ.ಚಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದೇ ಈ ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ!

