ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್..!

Foods to avoid with eggs
: ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ B12, ವಿಟಮಿನ್ D, ಕೋಲೀನ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸೋಯಾ ಹಾಲು: ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಹಾಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಊತ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು: ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಂಸ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದುರ್ಬಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
