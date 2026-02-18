ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವೆನಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌..

Fruits For Health: ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ನಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೇರಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಚ್ಚಾ ನಾರನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳನ್ನ ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಾನಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೆಲಿನ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
