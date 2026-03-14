  • ನೀವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿದರೆ ನೀವೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೀರಾ?

 Watermelon health benefits: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಂಪು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರ ಬಿಳಿ ಭಾಗ, ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಈ ಭಾಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 14, 2026, 01:46 PM IST
 Watermelon health benefits: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 92 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ,ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಫ್ತಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತುಂಡುಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್ ನಂತಹ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ,ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರ ಕೆಂಪು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರ ಬಿಳಿ ಭಾಗ, ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಈ ಭಾಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಿನ್ನಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗವು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರುಲಿನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಭಾಗವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹ ಅವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅವು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

