Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /High BP Remedy: ನಿಮಗೂ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

High BP Remedy: ನಿಮಗೂ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Blood Pressure: ಈ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ High BP ಅನ್ನೋದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಪದ್ದತಿ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 18, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:57 PM IST
High BP Remedy: ನಿಮಗೂ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KPSC ಹಗರಣ; 4 FIR, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, OMR ಪತ್ರಿಕೆ ತಿರುಚುವುದು.. ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು!
2
3
4
5