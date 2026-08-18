/High BP Remedy: ನಿಮಗೂ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

High BP Tips: ಈ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ High BP ಅನ್ನೋದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಪದ್ದತಿ. 2026 ರಲ್ಲಿ High BP ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು " Silent Killer"ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಂದು ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
High BPಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಸೇವನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಬಳಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡಾ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
High BPಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಅತಿಯಾದ ತಲೆ ನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚಾದ ಎದೆ ಬಡಿತ, ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಕೂಡಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದೆ.
High BP ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ High BPಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ. ಉದಾ: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಿಪ್ಸ್
ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್, ಬ್ರೊಕೋಲಿ, ಸಿಹಿಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ದ್ವೀದಳಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ High BP ನಿಯಂತ್ರಿರಿಸಲು ವೃಕ್ಷಾಸನ, ತ್ರಿಕೋನಾಸನ, ತಾಡಾಸನ, ಉತ್ತಾನಾಸನ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬೇಗ ಮಲಗಿ, ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ತಾಸು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಆಯಾಸವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ: ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳುನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳುನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ... ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತೀ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)