ನಿಮಗೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು...

Leftover Rice
: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಹಾರವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉಳಿದ ಕರಿ, ಉಳಿದ ಚಪಾತಿ, ಉಳಿದ ಅನ್ನವಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ.
ಉಳಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಣ್ಣನೆಯ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಿಸಿದ ಅನ್ನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟ: ಉಳಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪಿಷ್ಟವಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಷ್ಟವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ: ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅನ್ನವು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಉಳಿದ ಅನ್ನವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳು: ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು. ಹಸಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ. ಇವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ನವನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದಾಗ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಷವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ವಿಷ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂದ 1 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟ: ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಕೆಲವು ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ & ಗ್ಯಾಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)