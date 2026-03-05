ಗಂಡ-ಲವರ್‌ ಜೊತೆಗಲ್ಲ..! ಯಾರ್‌ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

Good Sleep tips : ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ವರದಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾನಿಸಿಯಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಗೊರಕೆ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಮಲಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಂತೆ.. ನಾಯಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿದೆ. ಪತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರಿಗಿಂತಲೂ ನಾಯಿಗಳು ನೀಡುವ ಈ 'ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾವನೆ' ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ-ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕು ನಾಯಿ ಇರುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.