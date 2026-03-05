ಗಂಡ-ಲವರ್‌ ಜೊತೆಗಲ್ಲ..! ಯಾರ್‌ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Healthy Sleep Tips For Women : ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 5, 2026, 07:01 PM IST
Good Sleep tips : ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ವರದಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾನಿಸಿಯಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಗೊರಕೆ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ. 

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಮಲಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಂತೆ.. ನಾಯಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿದೆ. ಪತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರಿಗಿಂತಲೂ ನಾಯಿಗಳು ನೀಡುವ ಈ 'ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾವನೆ' ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ-ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕು ನಾಯಿ ಇರುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

