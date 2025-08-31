English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ದುಬಾರಿ ಔಷಧವಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ..

garlic benefits: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌, ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:03 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ದುಬಾರಿ ಔಷಧವಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ..

stomach cancer risk: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಲಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ "H ಪೈಲೋರಿ" ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುವ ರೀತಿ ನಿಮಗನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಣಿದ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

 

