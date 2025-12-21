English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Banana for pregnant women: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು.. ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೂಪರ್‌ಪ್ರೂಟ್. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ‌ಇದೀಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 21, 2025, 08:43 AM IST
  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು
  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
camera icon6
Dhana Yoga
ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
camera icon6
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
camera icon10
Tulsi plant
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
camera icon5
Panchgrahi Yoga
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Banana Benefits: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು.. ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

*ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಅಂಶವು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೇ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೆಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

*ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

*ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೇ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೆಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Banana BenefitsBanana for Energy Boostbanana for Heart healthWinterfood

Trending News