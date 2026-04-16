ಪ್ರತಿದಿನ ಪುದೀನಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪುದೀನಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪುದೀನಾ ಟೀ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 16, 2026, 06:46 PM IST
  • ಪುದೀನ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪುದೀನಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ

EPFO:‌ ಯುಎಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
camera icon6
EPFO
EPFO:‌ ಯುಎಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..
IPL 2026: ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ vs ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ! ಯಾರ ನೆಟ್‌ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
camera icon10
Sanjiv Goenka net worth
IPL 2026: ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ vs ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ! ಯಾರ ನೆಟ್‌ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
RCB ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ
camera icon8
RCB Name
RCB ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ
Mint tea benefits: ಪುದೀನಾ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪುದೀನಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ...

ಪುದೀನದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಂಥಾಲ್ ಅಂಶವು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುದೀನ ಚಹಾವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ತಲೆನೋವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಪುದೀನಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪುದೀನಾ ಟೀ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.

ನೀವು ಶೀತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪುದೀನಾ ಚಹಾವನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಂಥಾಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಕಂಜೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಲೋಳೆಯನ್ನ ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರೀನ್ ಟೀ vs ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪುದೀನಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪುದೀನಾ ಟೀ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

