  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 2, 2025, 06:30 PM IST
  • ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ & ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವನೆಯು ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Honey benefits: ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಜೇನುನೊಣವು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಸವು ಜೇನುತುಪ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಯುರ್ವೇದವು ಇದನ್ನ ಅಮೃತವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಧು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ ಎರಡನ್ನೂ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಹವಾಮಾನದ ಆಘಾತ ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಜೇನುತುಪ್ಪವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಒಣ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ "ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್" ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ, ಬಿಟ್ಟರೇ ಬಿಡಿ.. ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ.. ಒಂದು ಕಪ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

* ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ
* ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ 
* ವಾತ-ಕಫ ಸಮತೋಲನ
* ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ
* ಶೀತ ದಾಳಿಗಳು ತಟಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ 
* ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ
* ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ದೇಹವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತವೆ
* ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ
* ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ
* ಸೌಮ್ಯ ಸಿಹಿ
* ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ
* ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

* ಒಳಗಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಳಪು
* ಒಣ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ
* ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲೇಪನ
* ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ

ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

* ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು
* ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ
* ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ
* ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
* ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
* ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?

 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

