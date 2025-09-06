English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:00 AM IST
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Benefits of Chapati

: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಅಲ್ಲದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Health Tips: ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಂದರೆ ಹಲವು ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುವುದು! ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಔಷಧ

ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಾರದು.

