ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು?

ಬಾದಾಮಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:55 AM IST
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
  • ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಬಾದಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು?

Health Benefits of Almonds: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿದಾಗ, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ HIV ಬರಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಬಾದಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ: ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ʼಇʼ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ - ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಮೆದುಳಿನ ಆಹಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್-ಕಾರ್ನಿಟೈನ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್-ಕಾರ್ನಿಟೈನ್ ನರಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ ರಕ್ಷಕ: ಬಾದಾಮಿಯ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು 'ಕೆಟ್ಟ' LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 'ಒಳ್ಳೆಯ' HDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Health Benefits Of AlmondsHeart healthBad Cholesterolblood sugarInsulin Sensitivity

