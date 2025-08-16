English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸತತ ಒಂದು ವಾರ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಅದು ಯಾವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 16, 2025, 08:26 AM IST
  • ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
  • ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ
  • ಪ್ಲೇಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

Oral Health: ಸತತ ಒಂದು ವಾರ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು.

ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಿಕೆ: ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಎಂಬ ಜಿಗುಟಾದ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ: ಪ್ಲೇಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ: ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಟುವಾಗಿರಬಹುದು.

ಜಿಂಗೈವಿಟಿಸ್: ಒಸಡುಗಳ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಸಡುಗಳು ಕೆಂಪು, ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಿಂಗೈವಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಾರ್ ರಚನೆ: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಾರ್ಟರ್ (ಅಥವಾ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ) ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ, ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಪದರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟಾರ್ಟರ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ: ಒಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಟರ್ ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ವಿಕ್‌ ವೇಟ್‌ ಲಾಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸಿ : ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ

ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಒಸಡುಗಳ ಊತ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚ ಹಾನಿ, ಒಸಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಕುಳಿಗಳು (ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತ) ಮತ್ತು ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ (ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ)ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉದುರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author
Oral healthDental HygienePlaquetartargingivitis

