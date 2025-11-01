English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ..?

 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 1, 2025, 06:31 PM IST
  • ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೋಡಿಯಂ ಮೂಲಗಳಾದ ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು.ಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ.

ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಯಾಸ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಳಿಕೆ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.

ಉಪ್ಪು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?

ಉಪ್ಪು ಕೇವಲ ರುಚಿಕಾರಕವಲ್ಲ, ದೇಹದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ. ಸೋಡಿಯಂ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ನರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳುಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ಪು ರಹಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು:

  1. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಆಯಾಸ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಹೈಪೊಟೆನ್ಷನ್): ಸೋಡಿಯಂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸಾಧ್ಯ.
  3. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ನೋವು: ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ದೇಹ ನೋವು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ತೊಂದರೆ: ಸೋಡಿಯಂ ನರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
  5. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕ. ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಭಯದಿಂದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜನೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ (ಒಂದು ಟೀಚಮಚ)ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಹತ್ಯೆ! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೋಡಿಯಂ ಮೂಲಗಳಾದ ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು.ಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ.ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಆಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

