ಕೇವಲ 30 ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

30 days no sugar challenge: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವೆಂದರೆ 30 ದಿನಗಳ ನೋ ಶುಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಈ ನೋ ಶುಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಈ ಸವಾಲಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನೋ ಶುಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ರಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ದಿನವಿಡೀ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದ ಹಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಂತ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಸಡುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಹಿಯಾದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ತಿಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ !
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)