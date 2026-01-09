ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Alcohol Side Effects: ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದ ಮೇಲೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮದ್ಯವು ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಲಿವರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮದ್ಯವು ಯಾವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಭಾರ್ಗವ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹದಗೆಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಮದ್ಯಪಾನವು ಲಿವರ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್ ಮದ್ಯವನ್ನ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮದ್ಯಪಾನವು ಲಿವರ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಶೋಧಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲಿವರ್ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೆಪಟೋರಿನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ?
ಮದ್ಯಪಾನವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಈ ಎರಡು ಅಂಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಲಿವರ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಕಿಡ್ನಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)