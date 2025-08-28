English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತಜ್ಞರ ಈ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ.

heart health: ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 28, 2025, 12:53 PM IST
  • ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
  • ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ತಡೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂಶವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
camera icon6
Ganesh chaturthi
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
camera icon9
Curd with Jaggery
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಫಲ
camera icon6
Ganesh chaturthi
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಫಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತಜ್ಞರ ಈ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ.

heart attack risk morning: ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ವೈವಿದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಈ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ತಡೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು. ಮುಂಜಾನೆ 7 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಪರಿಹಾರ.. ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಪಾಯ?
ತಜ್ಞರ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ:
ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏಕಾಏಕಿ ಏರುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಧಿಡೀರ್‌ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರೀರಿಕ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 11ರೊಳಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ ಡಯೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು; ಬಿಪಿ.. ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕ:

ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು, ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸೇವಿಸಿ.
ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ.
ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

 

ಹೃದಯದ ಆರೈಕೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Morning routine heart healthheart attack risk morningcardiologist tipshow to prevent heart attackmorning habits bad for heart

Trending News