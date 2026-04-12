ಪತ್ನಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

Marriage health benefits : ಮದುವೆ ಅದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.. ಈ ಮಾತು ಹಳೆಯದಾದರೂ, ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 12, 2026, 07:06 PM IST
Health benefits of Marriage : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗಿಂತ ವಿವಾಹಿತರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಬನ್ನಿ ಇದೀಗ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ: ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಶೇ. 68 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ: ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವು ಶೇ. 83 ರಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮದುವೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕ? : ಮದುವೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ..

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಂಗಾತಿಯು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ: ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ರೂಢಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ: ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗಿಂತ ವಿವಾಹಿತರು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳು: ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮದುವೆಯೊಂದೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನೀಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿತನಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟವೇ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

