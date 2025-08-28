English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ..? ಈ ತರಕಾರಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.

lose your whight naturaly: ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರಕಾರಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು..  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 28, 2025, 03:51 PM IST
  • ಅವರೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ

ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ..? ಈ ತರಕಾರಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.

weight loss tips: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.  ಅತಿಯಾದ ತೂಕದಿಂದ ಬಳಲುವವರಂತೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಯತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಳು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಐರನ್‌, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ  ರೇಸರ್‌ ಆದ ಸುಂದರಿ.. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಗುರಿ ಬದಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..  

ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರೆಕಾಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ: ಅವರೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೊಜ್ಜು ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ: ಅವರೆಕಾಳಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ: ಬೀನ್ಸ್ ಕೇವಲ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೈಕ್'ಗೆ ಕೆ‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿ‌ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಧಾರುಣ ಸಾ*ವು

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ. ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

 

