Health tips : ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ತಂಪು ತಂಪಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು. ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 92% ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ತಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ.. ಆದರೆ ಸಮಯ ಮೀರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ..
Watermelon health benefits : ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ6 ಮತ್ತು ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲೈಕೋಪೀನ್ನಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವನೆಗೆ ಸಮಯದ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರ ನಡುವೆ ಲಘು ಆಹಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶಕ್ಕಿಂತ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಗಿನ ತಿರುಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ್ಣು ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಸವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯ ಬದಲು ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಹಣ್ಣಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.