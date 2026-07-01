/ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯರ ದಿನ

Doctors day 2026: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಿದ್ದರ ಅದು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈದ್ಯರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ" ಎಂಬ ಮಾತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇದು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನವು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯರ ವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಪುಟ್ಪಾತ್!... ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಿದ್ದರ ಅದು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈದ್ಯರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ" ಎಂಬ ಮಾತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇದು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನವು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾ. ಬಿಧನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಆಡಳಿತಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಸೇವೆಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಈ ದಿನವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ರೋಗಿಯು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಾ ದಾಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿದರ್ಶನದ ಹಿಂದೆ, ವೈದ್ಯರ ಅನುಭವ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಅಡಗಿದೆ. ಅವರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯರ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯಂತಹ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಅವರ್ಣನೀಯ. ಅವರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ... ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ "ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸೇವೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.