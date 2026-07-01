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ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯರ ದಿನ

Doctors day 2026: ಇಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯದಿನ ವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಈ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 01, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:51 PM IST
ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯರ ದಿನ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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