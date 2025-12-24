ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗುರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ

How to control blood pressure: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ "ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ನಿಂಬೆ ನೀರು ಸಹಕಾರಿ
NCBI ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಂಬೆ ನೀರು ಅದರ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಂಬಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ & ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಾಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಜಲಸಂಚಯನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ: ನಿಂಬೆ ನೀರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)