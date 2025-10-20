ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ Alzheimer ಬರುತ್ತಾ? ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ..

brain health: ಹಲವರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಚಿಂತನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉರಿಯೂತವು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು "ಟೈಪ್ 3 ಮಧುಮೇಹ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಅಮಿಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲೇಕ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನೆನಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಸೋಡಾ, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಟೀಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀರು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಟೀಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೀವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಝೈಮರ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.